هلال تبوك يباشر حادث انقلاب باص عمالة 

وقع فجر اليوم حاد انقلاب باص بمدينة تبوك على طريق القادسية بجوار سنتر بوينت ونتج عنه ثلاثة عشر اصابة .

وفي التفاصيل أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت على الرقم الموحد ( 997 ) بلاغاً بتوقيت 5:57 صباحاً عن حادث انقلاب باص عماله طريق القادسية بجوار سنتر بوينت وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقه من الصحة وعند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع بتوقيت 6:04 وبعد اتمام الفرز الطبي من قبل الفرقه وكذلك القائد الميداني اتضح وجود ( 13 ) إصابة في الموقع أحدهما إصابه حرجه، وإصابه متوسطة و(١١) حالة إصابة بسيطة جميع الإصابات نقلت إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد .