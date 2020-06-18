احدث الأخبار

الجامعة العربية: تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة
أبرز المواد
 هلال تبوك يباشر حادث انقلاب باص عمالة 
أبرز المواد
 أكثر من 445 ألف وفاة بفيروس كورونا في دول العالم
أبرز المواد
 تقرير أممي يدين أردوغان.. أرسل آلاف السوريين بينهم أطفال إلى ليبيا عبر تركيا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ووسط وشمال المملكة والسواحل
أبرز المواد
 برئاسة المملكة .. اجتماع عربي استثنائي لبحث آثار “كوفيد-19 “على النساء والفتيات
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 32188 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأمن والحماية يطبق امر منع التجول في الاسبوع الاخير بأملج
منطقة تبوك
 وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الأندية لمناقشة المرحلة المقبلة من عودة النشاط الرياضي
أبرز المواد
 تركيا تقوم بعمل “عدواني للغاية” بالبحر المتوسط.. وفرنسا تندد
أبرز المواد
 مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة
أبرز المواد
 نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا
أبرز المواد
الجامعة العربية: تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة

الجامعة العربية: تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة

أبرز المواد
هلال تبوك يباشر حادث انقلاب باص عمالة 

هلال تبوك يباشر حادث انقلاب باص عمالة 

أبرز المواد
أكثر من 445 ألف وفاة بفيروس كورونا في دول العالم

أكثر من 445 ألف وفاة بفيروس كورونا في دول العالم

أبرز المواد
تقرير أممي يدين أردوغان.. أرسل آلاف السوريين بينهم أطفال إلى ليبيا عبر تركيا

تقرير أممي يدين أردوغان.. أرسل آلاف السوريين بينهم أطفال إلى ليبيا عبر تركيا

أبرز المواد

الجامعة العربية: تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة

الجامعة العربية: تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة
http://almnatiq.net/?p=875403
المناطق_وكالات

حسمت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد السفير حسام زكي ما حاول معسكر «الإخوان وتركيا» ترديده بزعمهما شرعية حكومة الوفاق، وقانونية التدخل العسكري التركي في ليبيا، وهو المدان والمرفوض عربيا ودوليا

ووسط استمرار الانتهاكات التركية لا سيما في ليبيا، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن على تركيا إيقاف تدخلاتها في دول المنطقة، قائلاً «تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة والخلاف»، وفقا لعكاظ

وشدد زكي وفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، ، على أن تدخل تركيا وإيران في الشأن العربي يجب أن يتوقف. وأكد أن التدخل التركي في ليبيا وسورية والعراق، واستجلابها مقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية مرفوض ومدان عربيا

واعتبر أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، مضيفا أن طهران وأنقرة تستغلان الأزمات لدعم المليشيات

روابط ذات صلة

هلال تبوك يباشر حادث انقلاب باص عمالة 

هلال تبوك يباشر حادث انقلاب باص عمالة 
أكثر من 445 ألف وفاة بفيروس كورونا في دول العالم

أكثر من 445 ألف وفاة بفيروس كورونا في دول العالم
تقرير أممي يدين أردوغان.. أرسل آلاف السوريين بينهم أطفال إلى ليبيا عبر تركيا

تقرير أممي يدين أردوغان.. أرسل آلاف السوريين بينهم أطفال إلى ليبيا عبر تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*