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السعودية: توجيهات عليا لتحديد حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص

السعودية: توجيهات عليا لتحديد حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص
http://almnatiq.net/?p=875415
المناطق_الرياض

ذكرت مصادر أن نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية لم يضع حدا أعلى لعدد المركبات التي يحق للمواطن امتلاكها، بينما أعطى المقيم حق تسجيل مركبتين.

وفي هذا الاطار صدرت توجيهات عليا لهيئة النقل العام لوضع حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.

وأشارت آخر إحصاءات رسمية -بحسب صحيفة الوطن السعودية- التي اوردت التقرير إلى أن عدد المركبات في المملكة يتجاوز 12 مليون مركبة، وأن معدل نمو عدد المركبات يصل إلى ما يقارب 5 % سنويا، وأنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات في المملكة إلى نحو 25 مليون مركبة بحلول عام 2030.

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