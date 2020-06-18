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السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر أمانًا وسلامة للزيارة

السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر أمانًا وسلامة للزيارة
http://almnatiq.net/?p=875418
المناطق_وكالات

تصدرت المملكة العربية السعودية، قائمة الدول الأكثر أمانًا والحائزة على ختم السلامة والصحة العالمية، وذلك وفق القائمة التي وضعها المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)

وجاءت السعودية على رأس القائمة التي نشرها الحساب الرسمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وضمّت القائمة كلًّا من سلوفينا وبلغاريا والمكسيك والبرتغال وسلوفينيا وغيرها

والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تم تأسيسه عام 1990 وهو منتدى لصناعة السفر والسياحة، ويعمل مع حكومات الدول المختلفة لزيادة الوعي حول صناعة السفر والسياحة

كما أنه المنتدى الوحيد لتمثيل القطاع الخاص في كل الصناعات بجميع أنحاء العالم، وتشمل أنشطته البحث في التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصناعة وتنظيم مؤتمرات القمة العالمية والإقليمية التي تركز على القضايا والتطورات ذات الصلة بالصناعة

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