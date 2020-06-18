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الجيش اليمني يُشيد بدعم «تحالف الشرعية» اللوجيستي والإسناد الجوي لقواته

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الجيش اليمني يُشيد بدعم «تحالف الشرعية» اللوجيستي والإسناد الجوي لقواته

الجيش اليمني يُشيد بدعم «تحالف الشرعية» اللوجيستي والإسناد الجوي لقواته
http://almnatiq.net/?p=875420
المناطق_وكالات

أشاد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية

وأكد وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنَّ قواته سيطرت على عددٍ من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء

ولفت إلى أنَّ «المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات»، مؤكدًا أنه تمّ استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار

ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مقاومة الميليشيات الحوثية وعدم السماح بزجّ أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد اليمنيين

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