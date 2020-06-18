احدث الأخبار

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية
أبرز المواد
 7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.5 %
أبرز المواد
 مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن و”الانتقالي”
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية : أكثر من ٨ ملايين إصابة بكوفيد ١٩
أبرز المواد
 لجان الشورى المتخصصة تجتمع “عن بعد” وتناقش عدد من الموضوعات
أبرز المواد
 تويتر تتيح التغريدات الصوتية.. لكن ليس لكل الهواتف الذكية
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار للتدريب تعلن عن عدد من البرامج التدريبية خلال الفترة القادمة والتي ستقيمها عن بعد
محليات
 مصر تفرض رسوم تأشيرة على مواطني مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 الصين والنرويج يحسمان الجدل: السلمون بريء من كورونا
أبرز المواد
 بان كي مون يخرج عن صمته و”يسخر” من ديبلوماسية ترامب
أبرز المواد
 الجيش اليمني يُشيد بدعم «تحالف الشرعية» اللوجيستي والإسناد الجوي لقواته
أبرز المواد
صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

أبرز المواد
7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”

7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”

منطقة القصيم
سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.5 %

سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.5 %

أبرز المواد
مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن و”الانتقالي”

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن و”الانتقالي”

أبرز المواد

منظمة الصحة العالمية : أكثر من ٨ ملايين إصابة بكوفيد ١٩

منظمة الصحة العالمية : أكثر من ٨ ملايين إصابة بكوفيد ١٩
http://almnatiq.net/?p=875434
المناطق- الرياض

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم أن العالم سجل حتى الآن أكثر من ٨ ملايين حالة إصابة بكوفيد ١٩ ، مشيرا إلى أنه منذ اندلاع الجائحة تم الإبلاغ في الشهرين الأولين عن ٨٥ ألف حالة إصابة ، بينما تم الإبلاغ فِي الشهرين الماضيين عن ٦ ملايين إصابة ، وأن هناك أكثر من ٤٣٥ حالة وفاة ، والإصابات تزداد بسرعة في الأمريكيتين وجنوب آسيا وأفريقيا.
وقال إدهانوم في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه رغم هذا المشهد القاتم إلا أن هناك أمل جديد يتمثل في ظهور نتائج أولية إيجابية في تجارب التضامن السريرية في المملكة المتحدة ، حيث أفادت البيانات أن دواء ديكساميتازون الشائع يمكنه خفض نسبة الوفيات لدى المصابين بالفيروس ويحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي بنسبة الثلث.
وشدد على أن هذا الدواء لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي سريري دقيق ، وأن المنظمة ستصدر إرشادات حول كيفية وتوقيت استخدامه بعد دراسة البيانات الواردة من المملكة المتحدة.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى المزيد من الأدوية في الفترة القادمة لإنقاذ الأرواح وفِي نفس الوقت مواصلة جهود البحث عن المصابين وعزلهم وعلاجهم وتقفي أثر المخالطين .
وأوضح أن المنظمة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتسريع تطوير لقاحات وأدوية لمواجهة الفيروس .

روابط ذات صلة

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية
سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.5 %

سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.5 %
مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن و”الانتقالي”

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن و”الانتقالي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*