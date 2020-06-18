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لجان الشورى المتخصصة تجتمع “عن بعد” وتناقش عدد من الموضوعات

لجان الشورى المتخصصة تجتمع “عن بعد” وتناقش عدد من الموضوعات
http://almnatiq.net/?p=875435
المناطق- الرياض

واصلت عدد من اللجان المتخصصة بمجلس الشورى “عن بعد” اجتماعاتها لدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال هذا الأسبوع تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأن تلك الموضوعات إلى المجلس خلال الفترة القادمة.
وعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا “عن بعد”، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.
ودرست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440/1441هـ، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها حيال أداء الهيئة.
وفي اجتماع آخر بحثت لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى “عن بعد”، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/1441هـ، تمهيدًا لرفع توصيات اللجنة للمجلس.
فيما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعاً “عن بعد”، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي.
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وإبداء رأي اللجنة حيال التقرير تمهيدًا لرفع تقريرها حياله، المتضمن توصياتها إلى المجلس.
وكانت اللجان المتخصصة بالمجلس استكملت في اجتماعاتها المنفصلة دراسة ومناقشة الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها والمدرجة على جدول اعمالها، كما انتهت من إعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها ورأيها حيال عدد من الموضوعات، وتوصياتها تمهيدًا لعرضها على المجلس في جلساته القادمة.

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