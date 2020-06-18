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تويتر تتيح التغريدات الصوتية.. لكن ليس لكل الهواتف الذكية

تويتر تتيح التغريدات الصوتية.. لكن ليس لكل الهواتف الذكية
http://almnatiq.net/?p=875439
المناطق- الرياض

أعلنت شركة تويتر، الأربعاء، أنها ستضيف ميزة نشر التغريدات والرسائل الصوتية، ومدتها دقيقتان و20 ثانية.

وقالت “تويتر”، الأربعاء، إنها سيضيف ميزة لنشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية، مع الإشارة إلى عدم الاكتفاء بالتغريدات الكتابية فقط.

ووفقا لمصممة المنتجات في الشركة مايا باترسون وكبير مهندسي البرامج ريمي بورغوان، ستكون البداية في نشر التغريدات الصوتية عبر تويتر خلال الأسابيع المقبلة مع أجهزة أبل.

غير أن شركة تويتر لم تحدد بعد متى ستصبح هذه الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام “أندرويد”.

وقالت مايا وريمي “في بعض الأحيان، لا يكفي 280 حرفا للتعبير كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة.. لذلك، بدءا من اليوم، سنختبر ميزة جديدة تضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا تويتر… صوت” المستخدم، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وبحسب الثنائي مايا وريمي، ستصل مدة كل تغريدة صوتية إلى 140 ثانية، وإذا تحدث المستخدم لفترة أطول، فيحول ما يسجله إلى سلسلة من التغريدات وستنشر كرسالة مترابطة.

وأوضحا أنه سيكون بإمكان المستخدمين “رؤية التغريدة الصوتية إلى جانب التغريدات الاخرى”.

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