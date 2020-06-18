مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن و”الانتقالي”

المناطق- الرياض

قدمت السعودية، الخميس، مقترحا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن المقترح السعودي يتضمن وقف التصعيد والقتال في أبين وإلغاء المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية.

كما يشمل المقترح السعودي تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن.

وتضمن المقترح أيضا تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

وحسب رويترز، كشفت 3 مصادر أن السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن تحت مظلة التحالف الذي تقوده المملكة.

وكانت اشتباكات سابقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد أدت إلى تعقيد مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر الذي يشهده اليمن وحماية قطاع الصحة المتعثر من وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وفي أبريل/ نيسان أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية الشرعية، وفي مناطق أخرى في الجنوب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تجدد العنف.

وأفادت 3 مصادر على علم بالتطورات إن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لاقتسام السلطة توسطت فيه الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكن تنفيذه تعثر.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلى إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ. وبعد ذلك يعين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ويختار رئيسا للوزراء بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي. ثم يسحب المجلس الانتقالي قواته من عدن ويعيد نشرها في أبين على أن يتم تشكيل الحكومة بعد ذلك.

وقال اثنان من المصادر لرويترز إن المجلس الانتقالي يريد تشكيل الحكومة قبل نقل قواته.

وكان الحوثيون قد استولوا على الحكم في صنعاء وأخرجوا حكومة هادي الشرعية في أواخر 2014 الأمر الذي دفع التحالف للتدخل.

والثلاثاء، أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، على ضرورة اتخاذ إجراءات من مجلس الأمن للضغط على الحوثيين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وقال في لقاء عبر الفيديو مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا)، إن السفراء شددوا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وبذل كافة الجهود من أجل عودة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن.