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7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”

7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”

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7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”

7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”
http://almnatiq.net/?p=875450
المناطق / بريدة

وافق معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ على اسناد 7 مشاريع تعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم لشركة تطوير للمباني، بمبلغ يقارب 100مليون ريال، وذلك لدعم عمليات وخطط الوزارة؛ التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية، للطلاب والطالبات، ومنسوبي المدارس، وخلق الأجواء والمعطيات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية ومهارية ناجحة وهادفة، وتتماشى وطبيعة التطور والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لقطاع التعليم في المملكة.

وستتولى شركة تطوير للمباني بموجب الاعتماد؛ تنفيذ المشاريع، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، لتنضم تلك المشاريع إلى غيرها من المشاريع القائمة، والتي تعمل على استمرار تغذية المشهد التعليمي بمتطلباته، لما فيه مواكبة التوسع في تجويد البيئة التعليمية، ورفع أعلى درجات الاستعداد والاستيعاب لكل متغيرات ومتجددات الطرق والمناهج التعليمية على مستوى العالم.

وقدم مدير عام تعليم القصيم، محمد بن سليمان الفريح، شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة؛ على دعمهم ومساندتهم الرامية لخلق أفضل بيئات التعلم للطلاب والطالبات، وتمكين المعلمين والمعلمات من أداء أدوارهم بشكل متميز.

وأوضح الفريح، أن الإدارة العامة والتي تحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، بدأت بالتنسيق مع شركة تطوير للمباني لتسليمها المواقع المعتمدة للمشاريع، والتي تشمل عدة مبان مدرسية للبنين والبنات.

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