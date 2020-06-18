احدث الأخبار

ترافع عن بُعد في قضايا تعليم عسير
منطقة عسير
 مدني عنيزة يخمد حريقاً شب بمسجداً بحي القادسية
أبرز المواد
 سمو الأمير سلطان بن سلمان يعلن في اجتماع العمومية (34) لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة استكمال خطة التطوير الشاملة نهاية 2022
أبرز المواد
 صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية
أبرز المواد
 7 مشاريع تعليمية بقيمة 100 مليون تعزز بيئة وجودة “تعليم القصيم”
منطقة القصيم
 سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.5 %
أبرز المواد
 مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن و”الانتقالي”
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية : أكثر من ٨ ملايين إصابة بكوفيد ١٩
أبرز المواد
 لجان الشورى المتخصصة تجتمع “عن بعد” وتناقش عدد من الموضوعات
أبرز المواد
 تويتر تتيح التغريدات الصوتية.. لكن ليس لكل الهواتف الذكية
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار للتدريب تعلن عن عدد من البرامج التدريبية خلال الفترة القادمة والتي ستقيمها عن بعد
محليات
 مصر تفرض رسوم تأشيرة على مواطني مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
ترافع عن بُعد في قضايا تعليم عسير

ترافع عن بُعد في قضايا تعليم عسير

منطقة عسير
مدني عنيزة يخمد حريقاً شب بمسجداً بحي القادسية

مدني عنيزة يخمد حريقاً شب بمسجداً بحي القادسية

أبرز المواد
سمو الأمير سلطان بن سلمان يعلن في اجتماع العمومية (34) لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة استكمال خطة التطوير الشاملة نهاية 2022

سمو الأمير سلطان بن سلمان يعلن في اجتماع العمومية (34) لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة استكمال خطة التطوير الشاملة نهاية 2022

أبرز المواد
صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

أبرز المواد

ترافع عن بُعد في قضايا تعليم عسير

ترافع عن بُعد في قضايا تعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=875465
المناطق _ عسير

تابعت الإدارة القانونية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منذ بداية جائحة كورونا ،عددًا من المعاملات مع الجهات القضائية عن بُعد، وذلك بتوجيه من مدير عام التعليم سعد الجوني .

وأوضح مدير الإدارة فارس لجهر، أن إنهاء المعاملات يتم عبر برنامج ” مُعين ” المرتبط مع ممثلي الإدارة في المحاكم الإدارية بديوان المظالم تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة ، فيما بدأ ممثلو الإدارة القانونية بحضور أولى الجلسات القضائية عن بعد، للترافع عن تعليم عسير والإدارات التعليمية المجاورة في المنطقة .

 

 

روابط ذات صلة

صحة عسير تغلق عدداً من الصيدليات بسبب عدم توفير الكمامات

صحة عسير تغلق عدداً من الصيدليات بسبب عدم توفير الكمامات
المشمش .. جودة النوع ووفرة المحصول تثري أسواق عسير

المشمش .. جودة النوع ووفرة المحصول تثري أسواق عسير
أمانة عسير تضبط مطعما يبيع لحوما فاسدة بمدينة أبها

أمانة عسير تضبط مطعما يبيع لحوما فاسدة بمدينة أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*