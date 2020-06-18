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المملكة تدين وتشجب العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية

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المملكة تدين وتشجب العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية
http://almnatiq.net/?p=875470
المناطق _ الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية.
وعدت الوزارة ذلك العدوان تدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرا لأراضيها، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

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