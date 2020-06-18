خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية في التخطيط الاستراتيجي التنفيذي

المناطق _ عسير

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ضمن مشروع “مبادرون” خلال الفترة 28 – 29 من شهر شوال الجاري، دورة تدريبية عن بُعد تحت عنوان “التخطيط الاستراتيجي التنفيذي”.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن الدورة تستهدف النساء، وتقام عن بعد لمدة 3 ساعات من 7 – 10 مساء، مشيدًا بجهود كلية المجتمع بخميس مشيط في الإسهام في تقديم الدورة.

فيما تهدف الدورة إلى التعرف على كيفية صياغة الرؤية والرسالة الاستراتيجية ووضع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وكذلك التعرف على كيفية عمل التحليل البيئي المتكامل باستخدام مصفوفات التحليل الكمي SWOT، وتحديد العوامل المحددة والمؤثرة في نجاح أو فشل الاختيار الاستراتيجي.

كما تهدف الدورة أيضًا إلى التعرف على التنفيذ الدقيق للاستراتيجية والربط بين الخطة الاستراتيجية للمنظمة والخطة التنفيذية، إضافة إلى فهم الأساليب المستخدمة في مراجعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية.