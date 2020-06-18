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سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال وجهود الدفاع المدني بالمنطقة

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سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال وجهود الدفاع المدني بالمنطقة

سمو نائب أمير جازان يطلع على أعمال وجهود الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=875477
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري.
وتسلم سموه في مستهل الاستقبال التقرير الخاص بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الأمطار الحالي ولجان متابعة الابار بالمحافظات والمراكز ، وغيرها من الجهود والأعمال التي يقوم بها الدفاع المدني بالمنطقة ، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات ، وأعمال بذلت خلال عمليات البحث والإنقاذ والجهود التي بذلت لتوعية المواطنين بما قد تسببه الأمطار أثناء هطولها وأوقات جريان السيول وما تقوم به لجان متابعة الابار بالمحافظات والمراكز لتطبيق الأنظمة والتعليمات ووسائل السلامة والاشتراطات الواجب توافرها بما يضمن سلامة الجميع من مخاطر تلك الآبار.
ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود الفاعلة التي بذلها رجال الدفاع المدني خلال فترة هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما يقدمه الدفاع المدني من خدمات وبرامج توعوية للمواطنين والمقيمين في مثل هذه الحالات، موجهاً سموه ببذل المزيد من العمل وتكثيف الجهود لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.
من جانبه أعرب مدير الدفاع المدني بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات وإشادة بجهود الدفاع المدني في المنطقة, مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح يعود بعد توفيق الله إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم سخي في جميع المجالات, مكن رجال الدفاع المدني من أداء مهامهم في الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وحماية مكتسبات ومقدرات الوطن.

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