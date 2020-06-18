عمادة البحث العلمي تعلن بدء التقديم على برنامج تمويل المشروعات البحثية بجامعة الجوف

المناطق _ سكاكا

أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة الجوف عن بدء التقديم على برنامج تمويل المشروعات البحثية في دورته الثامنة للعام الجامعي (1440/1441هـ) في المسارات التالية، ووفقًا لخطة الجامعة الاستراتيجية:

1. مسار أبحاث الطاقة المتجددة.

2. مسار أبحاث الزيتون.

3. مسار أبحاث معالجة المياه وتنقيتها.

4. مسار الأبحاث الطبية.

5. مسار خدمة الجامعة وتنمية المجتمع.

وجاء في الإعلان أن موعد التقديم يمتد من تاريخ 16/06/2020م وحتى 16/07/2020م، وسيكون الطلب إلكترونياً عبر الرابط التالي :

http://vrgs.ju.edu.sa/dsr/orders/