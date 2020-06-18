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الصحة : الرياض تسجل 1442 حالة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1877

الصحة : الرياض تسجل 1442 حالة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1877
http://almnatiq.net/?p=875483
المناطق _ الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2253) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (93915) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا في المملكة إلى (50937) حالة من بينها (1877) حالة حرجة تتلقى العلاج وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (154991) حالة توفي منهم (1139) حالة.
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (4757 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 1442، مكة المكرمة 399، جدة 300، القطيف 218، المدينة المنورة 191، الدمام 179، الهفوف 174.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

 

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