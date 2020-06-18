الزكاة والدخل” : المرحلة الانتقالية لضريبة القيمة المضافة تستمر حتى يونيو 2021

المناطق _ الدمام

قال مستشار وكيل محافظ الهيئة للعمليات /حمود بن عبد الله الحربي إن المرحلة الانتقالية لضريبة القيمة المضافة والتي حددت بــ 15% تستمر الى 30 يونيو 2021 بدءا من 11/ مايو الماضي.. مشيرا إلى أن تحديد المرحلة الانتقالية تعد ضرورة لمعالجة العقود الطويلة المبرمة قبل اشهر، والمستمرة لأكثر من 12 شهرا،

أوضح ذلك في لقاء مباشر بعنوان “الاحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية الى 15% “، كانت قد نظمته عن بعد اللجنة التجارية بغرفة الشرقية أمس (الأربعاء 17/6/2020)، بمتابعة أكثر من 400 شخص مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة سوف تطبق مع تاريخ الاستيراد، فاذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق عليه نسبة 5% وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة المعدلة وهي 15%

وأبان خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة التجارية بالغرفة هاني بن حسن العفالق بأن السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة للضريبة، وسوف تكون 15% بعد الأول من يوليو المقبل، ذلك إذا كانت السلع جلبت لغرض تجاري، لافتا إلى أن الاتفاقية مع دول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية تنص على انشاء نظام الكتروني خاص بالتوريدات الضريبية بالدول المطبقة للضريبة، لكن هذا النظام الالكتروني لم يفعل حاليا، وبالتالي فان الاتفاق بين الدول ينص على معاملة الدول الخليجية مثل الدول من خارج دول المجلس، مثل الواردات من الدول الأخرى (مثل الصين و فرنسا على سبيل المثال)، لهذا فالسلع القادمة من دول التعاون بعد 1 يوليو ستخضع لنسبة 15 % ،

وأشار الى ان شركات الطيران بإمكانها إصدار التذاكر بعد خصم ضريبة 15% بالنسبة للخدمة المقدمة بعد 1 يوليو، علما ان تذاكر الطيران الدولي والحجوزات الفندقية الخارجية” صفرية

ولفت إلى أن إبرام العقود مع الجهات الحكومية يشمل “خطاب الترسية”، بحيث تطبق عليها المرحلة الانتقالية للضريبة الجديدة بمجرد صدوره قبل 11 مايو،

وأشار إلى أن التأجير التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت الإيرادات 375 ألف سنويا، كما أن فواتير الكهرباء والمياه الصادرة بعد 1 يوليو ستكون 15%،

وفي حال التعاقدات بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة مع جهة حكومية ما ذكر بأنه إذا كانت التعاقدات قبل 11 مايو والتوريدات المستمرة الى ما بعد 1 يوليو القادم تطبق عليها ضريبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد او حلول تاريخ 30 يونيو 2021، لافتا الى ان التعاقدات في الفترة من 11 مايو – 30 يونيو 2020 تطبق عليها الضريبة بنسبة 5% في حال تم توريدها فعليا قبل نهاية 30 يونيو، فيما تطبق الضريبة بنسبة 15% في حال وردت فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.. والحال نفسه إذا تمت التعاقدات بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة قبل 11 مايو 2020 والتوريدات المستمرة الى ما بعد 1 يوليو 2020 تعطي للعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، حيث تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء او تجديد العقد او حلول تاريخ 50 يونيو 2021، وفي حال التعاقد في الفترة من 11 مايو – 30 يونيو 2020 تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020 وتطبق الضريبة بنسبة 15% في حال وردت فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.

وأضاف إنه في حال اصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020 وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في او بعد 1 يوليو 2020 تطبق بنسبة 5% على ذلك التوريد بشرط ان يتم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2021، فيما الفاتورة الضريبية الصادرة من تاريخ 11 مايو – 30 يونيو 2020 تطبق بنسبة 5% في حال التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو وتطبق الضريبة 15% إذا تم التوريد فعليا في او بعد 1 يوليو 2020