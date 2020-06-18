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الأوقاف تعتمد إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حصر

الأوقاف تعتمد إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حصر
http://almnatiq.net/?p=875494

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم, اجتماعه الدوري العاشر -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, مستعرضاً عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها: توجهات الهيئة في دعم مشاريع خدمة ضيوف الرحمن، والمرحلة الثانية من مشروع حصر أعيان الأوقاف.
واستهل المجلس اجتماعه بالإشادة بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ومنها منصة التمويل الجماعي (وقفي)، التي اطلع المجلس على تقرير أدائها وأبرز نتائجها المتحققة منذ إطلاقها، مثمناً للهيئة جهودها المتواصلة في دعم الجهود الحكومية في مواجهة آثار جائحة كورونا، ودعم قطاع الأوقاف والقطاع غير الربحي، ومبادرات تعقيم الحرمين الشريفين بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومبادرة عمارة المساجد لصيانة وتعقيم 11 ألف مسجد في جميع مناطق المملكة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، ومبادرات الهيئة تجاه المنقطعين من المعتمرين وزوار الحرمين، وغيرها من المبادرات المساندة لقطاعات الدولة كافة في مواجهة هذا الوباء.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع غير الربحي، وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن والخدمات المتعلقة بالحرمين الشريفين وفق شروط الواقفين، كما وافق المجلس على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع حصر أعيان الأوقاف في مناطق المملكة المختلفة، كما أكد المجلس أهمية مواصلة الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة التي تعزز من دور الأوقاف في التنمية.

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