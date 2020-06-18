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الهيئة الملكية تنظم ندوة افتراضية بعنوان ” فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية ” بمشاركة عدة جهات حكومية

الهيئة الملكية تنظم ندوة افتراضية بعنوان ” فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية ” بمشاركة عدة جهات حكومية
http://almnatiq.net/?p=875504
المناطق _ الجبيل الصناعية

افتتح مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين الندوة الافتراضية التي نظمتها الهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس والتي كانت بعنوان “فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية”.

حيث شارك بها العديد من الجهات الحكومية الذين قاموا فيها بعرض أبرز الممكنات للفرص الاستثمارية بمدينة رأس الخير الصناعية.

وقام المدير الأول لحساب الاستشارات بوزارة الاستثمار أ. أنور الحرز بعرض آليات الاستثمار خلال الندوة وأبرز التسهيلات التي تقدمها الوزارة في سبيل خدمة المستثمرين بهدف تسريع عملية الاستثمار وخدمتهم بشكل أفضل.

واستعرض مدير الاستثمارات في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أ. جميل الغامدي البرنامج المعد للقطاعات المستهدفة لرؤية المملكة 2030 ومجموعة من التسهيلات التي يقدمها البرنامج بهدف تطوير هذه القطاعات لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتطرق المدير الأول لقطاع التعدين والمعادن في برنامج التجمعات الصناعية أ. محمود الأسمري إلى أبرز استراتيجيات البرنامج ذاكراً وجود معلومات مفصلة عن 10 قطاعات صناعية مستهدفة تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وشارك كلاً من مدير إدارة علاقات عملاء الائتمان بصندوق التنمية الصناعي أ. مهند النعيم ومدير إدارة الدراسات التسويقية أ. أحمد البقعاوي عن آليات الحصول على القروض الصناعية وطرق التقدم لها إضافة إلى مجموعة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.

حيث تحدث رئيس قسم التكامل الصناعي م. فيصل الهاجري عن قيام الهيئة الملكية بالجبيل بتكوين فريق عمل ودراسة علمية لتسويق الفرص الاستثمارية بمدينة رأس الخير الصناعية ودراسة للبنية التحتية والخدمات المساندة لها.

مضيفاً أن تلك الدراسة التسويقية ساهمت في جلب 20 فرصة استثمارية في عدة مجالات متنوعة قام بطرحها خلال الندوة م. خالد الخوصان م. عبد الله العبدلي.

كما قامت الهيئة الملكية بالجبيل عند استلامها لمدينة رأس الخير الصناعية بوضع خطة البرنامج الصناعي والذي يشتمل على خمسة قطاعات رئيسية وهي صناعة الفوسفات وصناعة الألمنيوم وصناعة النحاس والزنك وصناعة الحديد وأيضاً الصناعات التعدينية الأخرى.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل قامت بطرح 20 فرصة استثمارية متخصصة بمجالات الصناعات التعدينية كالحديد والألمنيوم والنحاس، والصناعات البحرية، والأسمدة الصناعية، والزجاج والسيليكا، ومعدات الطاقة وخدماتها والتي يقدر حجم الاستثمار بها بأكثر من ٨.٥ مليار دولار حيث يتوقع أن توفر أكثر من ٧٠٠٠ فرصة وظيفية.

 

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