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مدير صحة وبيئة الجوف يفتتحان اليوم العالمي للتصحر بزراعة 50 ألف شتلة
http://almnatiq.net/?p=875516
المناطق - الجوف

امتداداً من مبادرة “الجوف واحة خضراء ” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، افتتح اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف أ. فارس بن مخيلف الرويلي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري ، اليوم العالمي لمكافحة التصحر ، بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا بزراعة أكثر من 50 الف شجرة كمرحلة اولى لتشمل جميع المرافق الصحية بالمنطقة.
وأكد ” الرويلي ” أن هذه الجهود تأتي امتداد للتوجيهات الكريمة من سمو أمير منطقة وسمو نائبه، والتعاون المشتركة بين صحة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ، منوهاً بتلك الجهود المبذوله على أرض الواقع ومجريات سير هذا البرنامج البيئي الهام .

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