وحدة ” إنجاز” لرفع مستوى الأداء بتعليم عسير

المناطق _ عسير

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني قرارًا يقضي بإنشاء وحدة إنجاز ، و تكليف الأستاذة خيرية بنت صالح آل جازع رئيسة لها .

وتعنى الوحدة الجديدة بمتابعة الإجراءات والتوجيهات التي تصدر من صاحب الصلاحية مع الجهات ذات العلاقة ، والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، وعمل التقارير اللازمة التي توثق إنجازات الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وتوثيق اللقاءات والاجتماعات على مستوى المدير العام وما يوجه به ، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المشتركة لضمان جودة العمل ومستوى الإنجاز ، وتوثيق الردود و الإفادات وحفظها لسهولة الرجوع إليها .

يذكر أن الوحدة ترتبط إداريًا بمدير مكتب مدير عام التعليم .