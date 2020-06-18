جامعة الملك خالد تواصل تقديم الاستشارات الطبية لأفراد المجتمع عن بُعد

المناطق _ عسير

تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الطب والمدينة الطبية، تنفيذ مبادرتها للاستشارات الطبية للمجتمع وذلك ضمن مبادرة “نشامى عسير” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير والتي تتمثل في تقديم استشارات طبية إلكترونية في عدد من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين التابعين لها.

وأوضح عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان الحميّد أن المبادرة الطبية المجتمعية للاستشارات الطبية عن بعد خلال جائحة كورونا Covid 19 تواصل نشاطها باستقبال الاتصالات من المواطنين والمقيمين في مختلف التخصصات الطبية، مبينًا أنه تم حجز أكثر من 280 موعدًا مع الاستشاريين في كلية الطب والمدينة الطبية منذ انطلاق هذه المبادرة في شهر رمضان الماضي بمتابعة وتوجيه مستمر من قبل معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وأضاف الحميد أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح قنوات تواصل بين المرضى مع الأطباء الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب والمدينة الطبية للإجابة على استشاراتهم ومساعدتهم.

وحول آلية الحصول على الاستشارات الطبية، أوضح الحميّد أنه يمكن الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة الدخول على الرابط https://medicine.kku.edu.sa/ar/medical-list وحجز موعد الاستشارة بحسب جدول الاستشارات المحدد