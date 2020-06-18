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البدء في مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة في طرق مدينة ينبع الصناعية لرفع مستوى السلامة المرورية

البدء في مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة في طرق مدينة ينبع الصناعية لرفع مستوى السلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=875527
المناطق - واس

بدأت إدارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع برفع مستوى السلامة المرورية على طرق مدينة ينبع الصناعية حفاظاً على العنصر البشري و على الممتلكات العامة بإجراء تطوير التقاطعات الرئيسة وذلك بإضافة بعض العلامات الأرضية بهدف الوصول إلى أفضل معايير السلامة وتحقيق تدفق مروري آمن وبانسيابية عالية داخل التقاطعات وفق الموصفات والمعايير العالمية .
وأوضح مدير إدارة الطرق بالهيئة الملكية بينبع المهندس محمد شعيرية أن ما يتم تنفيذه حالياً هو ضمن حزمة من برنامج مستمر لتطوير جميع التقاطعات الرئيسة بمدينة ينبع الصناعية وفق الحاجة لكل تقاطع، مشيراً إلى أن حملة توعوية سيتم إطلاقها لقائدي المركبات حيال ما نُفذ بالتقاطعات بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة الثقافة المرورية لدى قائدي المركبات ومستخدمي طرق مدينة ينبع الصناعية ”

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