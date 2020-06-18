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صحة تبوك تخصص 10 عيادات ” تطمن” بالمنطقة

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صحة تبوك تخصص 10 عيادات ” تطمن” بالمنطقة

صحة تبوك تخصص 10 عيادات ” تطمن” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=875535
المناطق _ تبوك

تواصل صحة تبوك العمل بعيادات (تطمن) التي تهدف الى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والاسهام في تقليل الاحالات للمستشفيات والتي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض (كورونا) مثل: ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال. وتعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حيث تستقبل المرضى دون حجز موعد.
وأوضحت صحة تبوك بان هناك عشرة مراكز منتشرة في مدينة تبوك ومحافظاتها وهي مركز صحي العزيزية ومركز صحي المثلث بمدينة تبوك كذلك مركز صحي الشاطئ بمحافظة حقل و مركز صحي النهضة بالوجه وبالإضافة لمستشفى تيماء ومستشفى البدع وضباء وأملج ومستشفى اشواق وأبو راكه حيث استفاد من خدماتها أكثر من 900 شخص خلال والاسبوع الماضي واشارت صحة تبوك ان عيادات ” تطمن ” مبادرة اطلقتها وزارة الصحة لخدمة الراغبين بالاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 – لأقدر الله حيث تمكن طالب الخدمة الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات ، واوضحت صحة تبوك أن وزارة الصحة أتاحت خدمة معرفة أماكن عيادات “تطمن” عبر موقعها الإلكتروني حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن” .

 

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