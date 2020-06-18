أمانة الأحساء تجري “قرعة الكترونية” لمنح 648 أرض للاوامر السامية

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أجرت أمانة الاحساء الاربعاء 25 شوال “17 يونيو 2020” القرعة العلنية الالكترونية لتوزيع 648 قطعة أرض على مخطط مساحته 5.7 مليون متر مربع، للمواطنين ممن صدرت لهم منح أوامر سامية، بحضور ممثل جهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي بالأحساء، حيث تم عرض اجراءات القرعة عبر البث المباشر بقنوات التواصل الرسمية للأمانة “عن بُعد”، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) دون الحاجة لحضور المواطنين لموقع القرعة.

وابان أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أن خطوة الامانة في اجراء قرعة الكترونية علنية تُبث عبر قنوات التواصل الرسمية مباشرةً، وباطلاع المواطنين عليها من مواقعهم “عن بُعد” وتقديم خدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، بإشراف ومتابعة جهات الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود التكاملية المبذولة في مواجهة فايروس كورونا المستجد وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك التيسير على المواطنين مع اتمام كافة الأنظمة واللوائح المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبمشاهدة الجميع.

واوضح الملحم ان أمانة الاحساء اتاحت مسبقاً لمن شملتهم منح الاوامر السامية خدمة تحديث واستيفاء البيانات الكترونياً عبر بوابتها الالكترونية تيسيراً عليهم واختصاراً للجهد والزمن وامتداداً لجهود الأمانة الرامية إلى ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – بالتيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية من خلال المنظومة التقنية ، في ظل متابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.