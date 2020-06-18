احدث الأخبار

أمانة الأحساء تجري “قرعة الكترونية” لمنح 648 أرض للاوامر السامية
المنطقة الشرقية
 صحة تبوك تخصص 10 عيادات ” تطمن” بالمنطقة
أبرز المواد
 المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك والـمرتبة 15 في مؤشر بدء العمل التجاري
أبرز المواد
 البدء في مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة في طرق مدينة ينبع الصناعية لرفع مستوى السلامة المرورية
منطقة المدينة المنورة
 وحدة ” إنجاز” لرفع مستوى الأداء بتعليم عسير
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد تواصل تقديم الاستشارات الطبية لأفراد المجتمع عن بُعد
منطقة عسير
 أمير الجوف ينوه بحصول المنطقة على نسبة 99% كأعلى نسبة إنجاز بين مناطق المملكةفيما يخص بلاغات إسكان العمالة
منطقة الجوف
 مدير صحة وبيئة الجوف يفتتحان اليوم العالمي للتصحر بزراعة 50 ألف شتلة
منطقة الجوف
 الهيئة الملكية تنظم ندوة افتراضية بعنوان ” فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية ” بمشاركة عدة جهات حكومية
الاقتصاد
 أمين الجوف يتفقد سير العمل بممشى الربوة بطول 1800 متر
منطقة الجوف
 وزير التعليم: التصنيف السعودي الموحد للمهن يرفع جودة البيانات واتساقها مع سوق العمل عالمياً
أبرز المواد
 المحامي النشمي: نشاط التوثيق العقاري لا يزال حديثا، هدفه تخفيف الضغط على كتابات العدل
المنطقة الشرقية
أمانة الأحساء تجري “قرعة الكترونية” لمنح 648 أرض للاوامر السامية

أمانة الأحساء تجري “قرعة الكترونية” لمنح 648 أرض للاوامر السامية

المنطقة الشرقية
صحة تبوك تخصص 10 عيادات ” تطمن” بالمنطقة

صحة تبوك تخصص 10 عيادات ” تطمن” بالمنطقة

أبرز المواد
المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك والـمرتبة 15 في مؤشر بدء العمل التجاري

المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك والـمرتبة 15 في مؤشر بدء العمل التجاري

أبرز المواد
البدء في مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة في طرق مدينة ينبع الصناعية لرفع مستوى السلامة المرورية

البدء في مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة في طرق مدينة ينبع الصناعية لرفع مستوى السلامة المرورية

منطقة المدينة المنورة

أمانة الأحساء تجري “قرعة الكترونية” لمنح 648 أرض للاوامر السامية

أمانة الأحساء تجري “قرعة الكترونية” لمنح 648 أرض للاوامر السامية
http://almnatiq.net/?p=875543
المناطق _ الاحساء

أجرت أمانة الاحساء الاربعاء 25 شوال “17 يونيو 2020” القرعة العلنية الالكترونية لتوزيع 648 قطعة أرض على مخطط مساحته 5.7 مليون متر مربع، للمواطنين ممن صدرت لهم منح أوامر سامية، بحضور ممثل جهة الاختصاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي بالأحساء، حيث تم عرض اجراءات القرعة عبر البث المباشر بقنوات التواصل الرسمية للأمانة “عن بُعد”، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) دون الحاجة لحضور المواطنين لموقع القرعة.

وابان أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أن خطوة الامانة في اجراء قرعة الكترونية علنية تُبث عبر قنوات التواصل الرسمية مباشرةً، وباطلاع المواطنين عليها من مواقعهم “عن بُعد” وتقديم خدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، بإشراف ومتابعة جهات الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود التكاملية المبذولة في مواجهة فايروس كورونا المستجد وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك التيسير على المواطنين مع اتمام كافة الأنظمة واللوائح المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبمشاهدة الجميع.
واوضح الملحم ان أمانة الاحساء اتاحت مسبقاً لمن شملتهم منح الاوامر السامية خدمة تحديث واستيفاء البيانات الكترونياً عبر بوابتها الالكترونية تيسيراً عليهم واختصاراً للجهد والزمن وامتداداً لجهود الأمانة الرامية إلى ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – بالتيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية من خلال المنظومة التقنية ، في ظل متابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

 

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية تنظم ندوة افتراضية بعنوان ” فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية ” بمشاركة عدة جهات حكومية

الهيئة الملكية تنظم ندوة افتراضية بعنوان ” فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية ” بمشاركة عدة جهات حكومية
المحامي النشمي: نشاط التوثيق العقاري لا يزال حديثا، هدفه تخفيف الضغط على كتابات العدل

المحامي النشمي: نشاط التوثيق العقاري لا يزال حديثا، هدفه تخفيف الضغط على كتابات العدل
الزكاة والدخل” : المرحلة الانتقالية لضريبة القيمة المضافة تستمر حتى يونيو 2021

الزكاة والدخل” : المرحلة الانتقالية لضريبة القيمة المضافة تستمر حتى يونيو 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*