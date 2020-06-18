بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا

المناطق - وكالات

أكدت الخارجية البريطانية اليوم الخميس، أن اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة، وأضافت الخارجية البريطانية فى بيان : “أكدنا للمبعوث الأممي ضرورة التسوية العاجلة للأزمة في اليمن “.

وفى وقت سابق، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن اليمن، ، قد يواجه وضعا ”كارثيا“ فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين بالخليج.

وقال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لوكالة “رويترز” إن النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كوفيد-19 في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع.

وأضاف: ”الوضع قد يكون كارثيا فعلا إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو لكن لنأمل ألا يحدث ذلك والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك“.

واليمن إلى جانب سوريا والسودان هي الدول الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير يوم الاثنين إن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين الماضي إن الفيروس ينتشر دون رصد مما يزيد من احتمالات تفشيه بين السكان، الذين يعانون من سوء التغذية، بصورة تفوق طاقة النظام الصحي بقدراته المحدودة على الفحص.

وهناك حاليا نحو 15.9 مليون يمني يندرجون تحت تصنيف من يعانون انعدام الأمن الغذائي بين السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.