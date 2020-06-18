احدث الأخبار

مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا
أبرز المواد
 ٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة
منطقة مكة المكرمة
 متحدث الصحة: تسجيل (4757) حالة مؤكدة، و (2253) حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا
أبرز المواد
 وزارة العدل: الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يتفقد سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي قناة
منطقة المدينة المنورة
 المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية
أبرز المواد
 “هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الإعاقة” لدعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم بين مركز الملك سلمان للإغاثة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية لتخصيص أموال التبرعات لبطولة “لاعبون بلا حدود” للألعاب الإلكترونية
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تجري “قرعة الكترونية” لمنح 648 أرض للاوامر السامية
المنطقة الشرقية
 صحة تبوك تخصص 10 عيادات ” تطمن” بالمنطقة
أبرز المواد
 المملكة تحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر أسعار المستهلك والـمرتبة 15 في مؤشر بدء العمل التجاري
أبرز المواد
مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا

مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا

أبرز المواد
٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة

٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة

منطقة مكة المكرمة
متحدث الصحة: تسجيل (4757) حالة مؤكدة، و (2253) حالة تعافٍ جديدة

متحدث الصحة: تسجيل (4757) حالة مؤكدة، و (2253) حالة تعافٍ جديدة

أبرز المواد
بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا

بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا

أبرز المواد

بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا

بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=875563
المناطق - وكالات

أكدت الخارجية البريطانية اليوم الخميس، أن اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة، وأضافت الخارجية البريطانية فى بيان : “أكدنا للمبعوث الأممي ضرورة التسوية العاجلة للأزمة في اليمن “.

وفى وقت سابق، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن اليمن، ، قد يواجه وضعا ”كارثيا“ فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين بالخليج.
وقال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لوكالة “رويترز” إن النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كوفيد-19 في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع.
وأضاف: ”الوضع قد يكون كارثيا فعلا إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو لكن لنأمل ألا يحدث ذلك والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك“.
واليمن إلى جانب سوريا والسودان هي الدول الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير يوم الاثنين إن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين الماضي إن الفيروس ينتشر دون رصد مما يزيد من احتمالات تفشيه بين السكان، الذين يعانون من سوء التغذية، بصورة تفوق طاقة النظام الصحي بقدراته المحدودة على الفحص.
وهناك حاليا نحو 15.9 مليون يمني يندرجون تحت تصنيف من يعانون انعدام الأمن الغذائي بين السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.

روابط ذات صلة

مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا

مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا
متحدث الصحة: تسجيل (4757) حالة مؤكدة، و (2253) حالة تعافٍ جديدة

متحدث الصحة: تسجيل (4757) حالة مؤكدة، و (2253) حالة تعافٍ جديدة
وزارة العدل: الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع

وزارة العدل: الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*