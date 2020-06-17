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٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة

٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة

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٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة

٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة
http://almnatiq.net/?p=875573
المناطق - عادل الزهراني

شمر أكثر من ٣٠ متطوعاً عن سواعدهم للمشاركة في مبادرة ” تهيئة المساجد ” التي نفذها مركز حي العزيزية بمكة المكرمة.
وقال المدير التنفيذي لمزكز حي العزيزية الأستاذ إبراهيم ملي شارك في المبادرة قرابة ٣٠ متطوعاً من سكان حي العزيزية وذلك للمشاركة في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في حي العزيزية بمكة المكرمة وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة.
وأضاف تهدف المبادرة أيضاً في تهيئة جوامع ومساجد الحي البالغ عددها ” ٢٠ ” مسجداً لاستقبال المصلين ووضع ملصقات التباعد وكذلك المساهمة في توعية المصلين بضوابط السلامة بجائحة خلال العودة للصلاة في المساجد لافتاً إلى أن المبادرة تمت بمتابعة رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ حارث عسيري.

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