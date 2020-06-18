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مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا

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مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا

مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا
http://almnatiq.net/?p=875576
المناطق - وكالات

قدم مشرعون أمريكيون عن الحزب الديمقراطي إلى الكونغرس مشروع قانون يحظر على إدارة الرئيس دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من أوروبا ولاسيما من ألمانيا.

وقال السيناتور روبيرت مينينديز عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، وإليوت إنغيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان نشر بخصوص مشورع القانون الجديد، إنه يهدف إلى “حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في أوروبا”، من خلال “تقييد التمويل لتنفيذ الخطط المتهورة للرئيس ترامب لسحب بعض القوات الأمريكية من ألمانيا”.

وأضاف البيان أن قرار ترامب ينطوي على “عواقب كارثية” ويعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وتعهد بـ”منع الإدارة من تنفيذ هذه السياسة المأساوية”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب نيته تقليص تعداد القوات الأمريكية في ألمانيا حتى لا يتجاوز 25 ألف فرد، بدلا من 35 ألفا و10 آلاف عامل مدني من وزارة الدفاع وقرابة ألفي موظف متعاقدين مع البنتاغون في ألمانيا.

يشار إلى أن مشروع القانون تم تقديمه دون دعم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وحتى إذا نجح الديمقراطيون في تمريره في مجلسي النواب والشيوخ، بإمكان ترامب تفعيل حق النقض ضده، بالحصول على ثلثي أصوات المشرعين في المجلسين لصالح التشريع.

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