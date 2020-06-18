الصين تشطب جزءا من ديون إفريقيا لعام 2020

المناطق - وكالات

أعلنت الصين نيتها شطب جزء من ديون البلدان الإفريقية لعام 2020، وتزويد هذه الدول باللقاح المضاد لكورونا الذي ستنتجه الصين.

وذكرت صحيفة ” غلوبال تايمز” الصينية اليوم الخميس، أن “القرار صدر خلال مؤتمر القمة الاستثنائية الصينية الإفريقية للتضامن في مواجهة وباء كورونا، والذي ترأسه الزعيم الصيني شي جين بينغ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس”.

من جهته، أكد الرئيس الصيني أن “بكين سوف تلغي ديون بلدان إفريقيا، والتي تشمل قروضا حكومية بدون فوائد مستحقة الدفع بحلول نهاية عام 2020”.

وأضاف، أن “بلاده ستمنح الأولوية للبلدان الإفريقية في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي ستنتجه الصين”.

وأشار إلى اعتزام الصين تشييد العديد من المستشفيات والمنشآت الصحية في القارة الإفريقية.

وطالبت البلدان الإفريقية في وقت سابق بلدان مجموعة العشرين، بإلغاء ديونها أو تأجيلها، بسبب تضرر اقتصاداتها من وباء كورونا.

وبحسب بيانات مبادرة البحوث الصينية الإفريقية لدى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن “إجمالي القروض التي حصلت عليها البلدان الإفريقية من الحكومة والبنوك في الصين، بلغ قرابة 143 مليار دولار بين الأعوام 2000 و2017.