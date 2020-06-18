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كيف نخفض مستوى الكوليسترول بالدم من دون أدوية؟

كيف نخفض مستوى الكوليسترول بالدم من دون أدوية؟
http://almnatiq.net/?p=875586
المناطق - الرياض

يمكن تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بتناول بعض المواد الغذائية المفيدة، من دون الحاجة إلى الأدوية.

يقول الدكتور سيرغي أغابكين، يحصل الإنسان على 20% من الكوليسترول مع الطعام الذي يتناوله، والنسبة الباقية ينتجها الكبد. ويضيف، يلعب الكوليسترول دورا مهما في الجسم، فهو مصدر لتركيب هرمونات مختلفة: التستوستيرون والإستروجين وهرمون الغدة الكظرية، والفيتامينات.

ويشير الدكتور ميخائيل غينزبورغ، إلى أن الكوليسترول يؤدي “وظيفة إصلاح”، حيث يحسن حالة الشرايين. ويضيف، ولكن ارتفاع أو انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم يلحق أضرارا كبيرة بالجسم ويقول “عندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم إلى أعلى من 5.5 ميلي مول في اللتر، يصبح ضارا”.

ووفقا له، الكوليسترول الضار، هو الذي ينتقل من الكبد إلى الأطراف، ويتراكم على شكل لويحات دهنية على جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تضيقها وانسدادها ويمنع وصول الدم إلى أعضاء الجسم.

ويضيف الطبيب، يمكن الحفاظ على مستوى جيد للكوليسترول بمساعدة مواد غذائية معينة، مثل تناول البصل والثوم يوميا، حيث يحصل الجسم منها على الكمية اللازمة من المواد البيولوجية النشطة، التي تحمي جدران الأوعية الدموية وتمنع تراكم اللويحات الدهنية المسببة لتصلب الشرايين والالتهابات. كما يساعد التفاح المجفف أيضا. لأن الألياف الغذائية الموجودة فيه تساعد على شطر الكوليسترول المتراكم على جدران الأوعية الدموية وتخفض مستواه في الدم.

ويضيف الدكتور أغابكين، تناول 75 غراما من التفاح المجفف يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 15-20%، وهذا ما يعطيه تناول بعض أنواع الأدوية أيضا.
كما يساعد تناول الطماطم ومعجون وعصير الطماطم وسمك الرنجة والماكريل والسردين وغيرها من الأسماك الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة المتعددة. ويقول “هذه الأحماض الدهنية لها تأثير واضح مضاد للالتهابات، وتقلل من خطر مضاعفات تصلب الشرايين”. بحسب غينزبورغ.

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