احدث الأخبار

“الناتو” يحقق في الحادث بين فرنسا وتركيا في المتوسط
أبرز المواد
 كيف نخفض مستوى الكوليسترول بالدم من دون أدوية؟
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 الصين تشطب جزءا من ديون إفريقيا لعام 2020
أبرز المواد
 مشروع قانون ضد خطط ترامب لسحب القوات من أوروبا
أبرز المواد
 ٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة
منطقة مكة المكرمة
 متحدث الصحة: تسجيل (4757) حالة مؤكدة، و (2253) حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا
أبرز المواد
 وزارة العدل: الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يتفقد سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي قناة
منطقة المدينة المنورة
 المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية
أبرز المواد
 “هدف” يبرم مذكرة تعاون مع “هيئة الإعاقة” لدعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
“الناتو” يحقق في الحادث بين فرنسا وتركيا في المتوسط

“الناتو” يحقق في الحادث بين فرنسا وتركيا في المتوسط

أبرز المواد
كيف نخفض مستوى الكوليسترول بالدم من دون أدوية؟

كيف نخفض مستوى الكوليسترول بالدم من دون أدوية؟

أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

أبرز المواد
الصين تشطب جزءا من ديون إفريقيا لعام 2020

الصين تشطب جزءا من ديون إفريقيا لعام 2020

أبرز المواد

“الناتو” يحقق في الحادث بين فرنسا وتركيا في المتوسط

“الناتو” يحقق في الحادث بين فرنسا وتركيا في المتوسط
http://almnatiq.net/?p=875588

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية، خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي: “تطرّق عدة حلفاء خلال الاجتماع إلى الحادثة في المتوسط. لقد حرصنا على أن تحقق السلطات العسكرية لحلف الأطلسي في الحادثة بهدف توضيح كل ما يحصل”.

وأضاف: “أعتقد أن الطريقة الأفضل، الآن، للقيام بذلك هي توضيح ما حصل فعلا”.

وشدّد ستولتنبرغ على ضرورة احترام حظر الأمم المتحدة.

وقال: “حلف الأطلسي يدعم تطبيق قرار الأمم المتحدة القاضي بفرض حظر على تسليم الأسلحة إلى ليبيا. ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع”.

ونددت فرنسا بسلوك “عدواني للغاية” من جانب تركيا، العضو في حلف الأطلسي، ضد فرقاطة فرنسية تقوم بمهمة للحلف في البحر المتوسط خلال محاولة التدقيق في سفينة شحن يُشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث “ومضات لإشعاعات رادار” من أحد الزوارق التركية التي تؤمن حماية سفينة الشحن.

ونددت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بسلوك تركيا مرتين خلال يومين من اجتماعات يعقدها وزراء دفاع دول الحلف. وأشارت إلى أنها حظيت بدعم 8 دول لفتح التحقيق.

روابط ذات صلة

كيف نخفض مستوى الكوليسترول بالدم من دون أدوية؟

كيف نخفض مستوى الكوليسترول بالدم من دون أدوية؟
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
الصين تشطب جزءا من ديون إفريقيا لعام 2020

الصين تشطب جزءا من ديون إفريقيا لعام 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*