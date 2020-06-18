مزارعي املج يناقشون مهرجان المانجو

أملج- فايز السميري

انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك للاهتمام بالمزارعين والمنتجات الزراعية في المنطقة وتطويرها ، ترأس محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بقاعة الضيافة اجتماعاً دُعي له المزارعين وعدد من رجال الاعمال المستثمرين في المنتجات الزراعية لمناقشة تسويق المانجو والحمضيات والمنتجات الصيفية ، بحضور وكيل المحافظة مسعود الجهني ومدير مكتب الزراعة عبدالوهاب الحجوري.

وتناول الاجتماع تعريف المستثمرين بالمحاصيل الزراعية الصيفية التي تتوفر بكميات كبيرة خلال فصل الصيف بدأً من المانجو والحمضيات والجوافة والرطب ، وعقدت بعض الاتفاقيات فيما بينهم لتسويق المانجو وتوزيعها خارج المحافظة والاستفادة القصوى من هذا المنتج بما يعود على المزارعين بالمردود المالي المجدي ، وتقديم الارشادات الزراعية التي يحتاجها المزارعين لتطوير وتحسن منتجاتهم ، والتنسيق لعدد من الدورات واللقاءات التوعوية في تحسين المنتج من قبل مكتب الزراعة.

كما ابدى المستثمرون استعدادهم في العام القادم لتلبية مانوقش خلال الاجتماع بما يخص اقامة مهرجان المانجو في املج حسب ما تتمخض عنه تجربتهم مع محصول هذا العام ومعرفة الأصناف المنتجة في المزارع وضرورة التركيز على الأصناف التي تنتج ثمار وفيرة وبأحجام مابين الكبيرة والمتوسطة لمواجهة الطلب في الأسواق.