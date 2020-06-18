الحليفي مساعدا لإدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف

الحليفي مساعدا لإدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف

منطقة مكة المكرمة
مزارعي املج يناقشون مهرجان المانجو

مزارعي املج يناقشون مهرجان المانجو

منطقة تبوك
وزير الإعلام المكلف يجتمع برؤساء تحرير الصحف المحلية

وزير الإعلام المكلف يجتمع برؤساء تحرير الصحف المحلية

أبرز المواد
سفير المملكة بالكويت: المنفذ البري مفتوح للمواطنين الراغبين في العودة ممن لديهم حالات إنسانية

سفير المملكة بالكويت: المنفذ البري مفتوح للمواطنين الراغبين في العودة ممن لديهم حالات إنسانية

أبرز المواد

الحليفي مساعدا لإدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف

الحليفي مساعدا لإدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=875610
الطائف _ عادل الزهراني

أصدر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف د ساعد بن سعيد الثبيتي، بتكليف الأستاذ عبدالله بن ناصر الحليفي مساعدًا لإدارة النشاط الطلابي بـ تعليم محافظة الطائف لمدة عام اعتباراً من تاريخه، ويمارس خلالها كافة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

ويعد الحليفي من الكفاءات التربوية المتميزة والناجحة في مجال عمله بإدارة النشاط الطلابي، وتدرج خلال فترة عمله في عدة مواقع في العمل التربوي حيث سبق وان عمل مشرفاً تربوياً بقسم النشاط الاجتماعي بإدارة النشاط ثم رئيساً للنشاط الاجتماعي لعدة سنوات، حتى صدر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتكليفه مساعداً لمدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف.

روابط ذات صلة

٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة

٣٠ متطوعاً يهيئون مساجد عزيزية مكة
المياه الوطنية ترسي عقود 5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بتكلفة 190 مليون ريال

المياه الوطنية ترسي عقود 5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بتكلفة 190 مليون ريال
مصادرة أكثر 9 طن بصل في الخنساء بمكة

مصادرة أكثر 9 طن بصل في الخنساء بمكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*