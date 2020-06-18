الحليفي مساعدا لإدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف

الطائف _ عادل الزهراني

أصدر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف د ساعد بن سعيد الثبيتي، بتكليف الأستاذ عبدالله بن ناصر الحليفي مساعدًا لإدارة النشاط الطلابي بـ تعليم محافظة الطائف لمدة عام اعتباراً من تاريخه، ويمارس خلالها كافة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

ويعد الحليفي من الكفاءات التربوية المتميزة والناجحة في مجال عمله بإدارة النشاط الطلابي، وتدرج خلال فترة عمله في عدة مواقع في العمل التربوي حيث سبق وان عمل مشرفاً تربوياً بقسم النشاط الاجتماعي بإدارة النشاط ثم رئيساً للنشاط الاجتماعي لعدة سنوات، حتى صدر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتكليفه مساعداً لمدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف.