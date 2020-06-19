مليار طفل يتعرّضون سنوياً لأحد أشكال العنف

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المناطق- الرياض

أكدت عدة منظمات إنسانية أممية أن نصف أطفال العالم، أو ما يقرب من مليار طفل سنويا يتأثرون بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي، بسبب فشل الدول في اتّباع إستراتيجياتها الموضوعة أصلا لحمايتهم.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، بعنوان “التقرير العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020”.
وأشار التقرير إلى حاجة واضحة من جميع البلدان لزيادة الجهود المبذولة لتنفيذها، لاسيّما أن 88% من البلدان فيها قوانين وضعت لحماية الأطفال ضد العنف، وأقل من نصف الدول (47%) قالت إنها تنفذ القوانين بصرامة.
ولفت التقرير إلى تضمنه تقييماً عالمياً لجرائم القتل المرتكبة بحق أطفال دون سن الثامنة عشرة، ووجد أن أعداد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل في عام 2017 تُقدّر بـ 40،150 طفلاً، داعياً إلى مزيد من الإجراءات الحكومية، مع التحذير من “التداعيات الهائلة” لكوفيد-19.
وأبان التقرير إلى استناده على بيانات مستقاة من تقرير اليونسكو لعام 2019، الذي يسلط الضوء على العنف بوصفه مشكلة رئيسة في العالم.

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