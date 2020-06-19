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من الثلاثاء.. الإمارات تسمح بالسفر إلى دول “منخفضة الخطورة”

من الثلاثاء.. الإمارات تسمح بالسفر إلى دول “منخفضة الخطورة”
http://almnatiq.net/?p=875625
المناطق - الرياض

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى الدول، التي تعتبرها منخفضة الخطورة في الإصابة بفيروس كورونا بدءا من الثلاثاء القادم.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، للصحفيين إن من يريد السفر عليه إجراء فحص كوفيد-19 ولن يسمح له بالمغادرة، إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، مع التعهد بالحجر الصحي عند العودة لمدة تصل إلى 14 يوما.

وأضاف أن على المسافر التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار لفحص درجة الحرارة، حيث سيتم عزل الحالات، التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية، مع التنويه بأنه في حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين سيتم منعه من السفر.

وأوضح أن الوجهات المسموح بالسفر إليها تم تحديدها بناء على تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول وفق 3 فئات هي دول منخفضة الخطورة ودول متوسطة الخطورة ودول عالية الخطورة، لكنه لم يفصح عن الدول المدرجة بكل فئة.

وقال إن السفر للدول متوسطة الخطورة سيقتصر على فئة محدودة في الحالات الطارئة ولقصد العلاج الصحي الضروري أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، أما الدول عالية الخطورة فلن يسمح بالسفر لها نهائيا.

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