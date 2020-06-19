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تعليم تبوك يحقق ( 18) ميدالية في المسابقة العالمية “الكانجارو” 2020 للرياضيات

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تعليم تبوك يحقق ( 18) ميدالية في المسابقة العالمية “الكانجارو” 2020 للرياضيات

تعليم تبوك يحقق ( 18) ميدالية في المسابقة العالمية “الكانجارو” 2020 للرياضيات
http://almnatiq.net/?p=875652
المناطق - الرياض

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (18) ميدالية في مسابقة “الكانجارو للرياضيات” لعام 2020 م والتي شارك فيها عن بعد (739) طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بتعليم تبوك .

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لإدارة النشاط بتعليم تبوك ( بنين – بنات ) و للطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد محفزاً للمدارس وللطلاب لخوض المسابقات وبذل أقصى ما لديهم ، ومشجعاً لهم على البحث عن المعرفة لتطوير مهاراتهم وربطها بحياتهم اليومية من خلال توفير بيئة تعليمية تنافسية.

وجاءت النتائج كالتالي :

المستوى الذهبي /

الطالب علي علاء الدين علي من مدارس منارة العصر الأهلية ، والطالبة سيدرا فايز الشهري من الابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم ، والطالبة حنين سليم العطوي من ابتدائية رياض الصالحين النموذجية .

المستوى الفضي /

الطالبان مصطفى مؤمن فوزي وسعود عبدالعزيز العمري من ابتدائية عثمان بن عفان ، والطالبات مريم فرحان العنزي من ابتدائية طلائع الغد الاهلية ، الجادل أكرم العنزي و حبيبة عبدالرحمن محمود من الابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم .

المستوى البرونزي /

الطالب زياد منير حسن، والطالب مهند عوضة المالكي و الطالب سعود محمد القحطاني والطالب عبدالرحمن محمد مازن من ابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية ، والطالب باسل فرحان العنزي من متوسطة الملك عبدالعزيز والطالب سعود مرزوق القحطاني ، من ابتدائية تبوك الأهلية، والطالبة براءة كنفاني ظاهر من ابتدائية مدارس العلم والايمان، والطالبة هديل محمد بابريشي من الابتدائية ( ٢٧) ، والطالبة مارية نمر أبو ظهر من الابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم ، والطالبة حنين عيد الحويطي من المتوسطة الأولى .

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