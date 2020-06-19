الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية ونجران و أجزاء من الساحل الغربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج