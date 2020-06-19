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عزل العاصمة الصينية وتسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

عزل العاصمة الصينية وتسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=875656

أعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي دخلت فيه مزيد من إجراءات عزل بكين عن باقي البلاد حيز التنفيذ، حيث ضرب تفش جديد أكبر سوق زراعية بالعاصمة وأصاب 183 شخصًا الأسبوع الماضي.

وتم اليوم الجمعة تعليق عمل جميع خطوط الحافلات بين المقاطعات والتي تربط بكين بباقي البلاد.

كما تم إلغاء المئات من الرحلات الجوية من مطارات بكين الدولية، مع حظر السفر غير الضروري كما أنه اصبح من المطلوب إثبات سلبية نتائج الفحوصات الأخيرة المتعلقة بالحمض النووي من أجل مغادرة العاصمة.

وتم تعليق الدراسة في جميع أنحاء المدينة في وقت سابق، ووجهت أوامر لكل حي بتنفيذ أنظمة “إدارة مغلقة” تشرف على تحركات السكان وتسيطر عليها.

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