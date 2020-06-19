أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أبرز المواد
موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب

موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب

أبرز المواد
أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أبرز المواد
عزل العاصمة الصينية وتسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

عزل العاصمة الصينية وتسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب

موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب
http://almnatiq.net/?p=875660
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تلقى الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل صعود الدولار الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.10 دولار.

وقال جيفري هالي محل السوق لدى أواندا “يبدو أن أسعار الذهب في حالة من التوازن في الوقت الحالي. توازن بين العوامل الجيوسياسية ومخاوف كوفيد-19 من جهة وآمال التعافي الاقتصادي وقوة الدولار من جهة أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1905.22 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.39 دولار، بينما ربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 809.22 دولار.

روابط ذات صلة

أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية
أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
عزل العاصمة الصينية وتسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

عزل العاصمة الصينية وتسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*