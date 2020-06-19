تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع «خاطفة الدمام»

المناطق_الرياض

أوضحت مصادر، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن بعض الاعترافات المُثيرة التي وردت من “خاطفة الدمام” خلال تحقيقات النيابة معها في قضية خطفها بعض الأطفال من أسرهم. وأكدت المصادر، أن الخاطفة اعترفت بممارسة أعمال السحر والشعوذة بهدف جلب العطف والمحبة والتسخير، فضلًا عن وقوعها في الزنا عبر زواجها عرفياً ودون شهود وولي بأحد المُتهمين في القضية قبل أكثر من عشرين عاماً وهي على ذمة رجل آخر

وأشارت إلى أن المتهمة قالت أنها انتحلت صفة ممارسة صحية وممارسة العلاج الشعبي، حتى يسهل عليها خطف الأطفال من المستشفيات، وكذلك محاولة إقناعها أحد أزواجها كتابة طفلين على اسمه؛ فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة؛ لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال