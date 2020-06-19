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أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=875672
المناطق_الرياض

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 49 حالة اصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار انتشار الفيروس في العاصمة المكتظة بالسكان، والتي يقطنها نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك يرتفع اجمالي الحالات إلى 12 الفا و 306 أشخاص من بينهم 280 حالة وفاة.

وأضافت أن من بين الـ49 إصابة جديدة بكورونا، 32 حالة لانتقال العدوى محليا و17 حالة من الوافدين من الخارج، مشيرة إلى أن 18 حالة من الاصابات الجديدة في سول و11 في كيونجكي و6 في دايجون و3 في جيجو.

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