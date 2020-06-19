احدث الأخبار

زعيم المعارضة التركية: شعبية إردوغان تراجعت 35%.. وحزبه سيشهد استقالات جماعية قريبا
أبرز المواد
 أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب
أبرز المواد
 أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 عزل العاصمة الصينية وتسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع «خاطفة الدمام»
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان وعسير
أبرز المواد
 “رقم غير مسبوق”.. 2019 شهد نزوح ولجوء 80 مليون شخص في العالم
أبرز المواد
 تركيا تراوغ.. وتعرقل حظر الأسلحة على ليبيا
أبرز المواد
 من الثلاثاء.. الإمارات تسمح بالسفر إلى دول “منخفضة الخطورة”
أبرز المواد
 تعليم تبوك يحقق ( 18) ميدالية في المسابقة العالمية “الكانجارو” 2020 للرياضيات
منطقة تبوك
 سيارة إسعاف بعملية إرهابية.. انتهاكات جسيمة لميليشيات السراج
أبرز المواد
زعيم المعارضة التركية: شعبية إردوغان تراجعت 35%.. وحزبه سيشهد استقالات جماعية قريبا

زعيم المعارضة التركية: شعبية إردوغان تراجعت 35%.. وحزبه سيشهد استقالات جماعية قريبا

أبرز المواد
أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أبرز المواد
موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب

موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب

أبرز المواد
أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أبرز المواد

زعيم المعارضة التركية: شعبية إردوغان تراجعت 35%.. وحزبه سيشهد استقالات جماعية قريبا

زعيم المعارضة التركية: شعبية إردوغان تراجعت 35%.. وحزبه سيشهد استقالات جماعية قريبا
http://almnatiq.net/?p=875673
المناطق_وكالات

أكد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أن شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رئيس البلاد، رجب طيب إردوغان، تراجعت بنسبة 35%، وأنه سيشهد موجة انشقاقات جماعية جديدة.

وكان عدد من كبار قادة الحزب ومؤسسيه وحلفاء إردوغان قد أعلنوا انشقاقهم عنه خلال الشهور الماضية، وتأسيس أحزاب جديدة، أبرزهم الرئيس السابق عبد الله جول، ورئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان. و800 ألفا آخرون.

وقال كليجدار أوغلو في مقابلة مع تلفزيون “كرار”: هناك استياء كبير لدى مجموعة كانت تدعم حزب العدالة والتنمية لغياب بديل، ولذلك أعتقد أن الحزب سيشهد موجات كبيرة من الانشقاقات وأن السياسة في البلاد سيعاد تشكيلها.

وعنن تأسيس حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم،  لعلي باباجان وداود اوغلو، قال: “إذا تمكنا من تقديم نفسيهما جيداً، وسُمح لهما بذلك، ستختلف السياسة”. متابعا أن “المشكلة الأساسية في تركيا هي مشكلة ديمقراطية، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد قبل إصلاح الديمقراطية. لم تعد بلادنا تستقبل استثمارات أجنبية منذ سنوات، رغم أننا ندفع فوائد لا تخطر على بال في سبيل ذلك”.

ويذكر أن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، انتقد أخيراً سياسات الحزب الحاكم ورئيسه رجب أردوغان، في إدارة الدولة واصفاً إياها “بالعقلية الأمنية”.

روابط ذات صلة

أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية
موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب

موجة كورونا الثانية ترفع أسعار الذهب
أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أقلّ من 700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*