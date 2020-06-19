طريقة تعديل السكن في تطبيق توكلنا

المناطق_الرياض

أعاد تطبيق توكلنا التأكيد على قواعد تعديل السكن بالنسبة للمسجلين في التطبيق، وكذلك طريقة التعديل

وتلقى تطبيق توكلنا سؤالًا من مواطن جاء في: تُلزمني الظروف بالتنقل بين منطقتين في الشهر، وأواجه مشكلة في التحديث فما الحل؟

ورد التطبيق بالقول إنه يسمح من خلال صفحة حسابي على التطبيق بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهريًا حيث لا يسمح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق مع ملاحظة التواجد بالسكن عند التغيير

وأفاد التطبيق أن تصاريح الخروج التي تمنح عبر توكلنا يكون استخدامها داخل المدينة فقط، مع العلم أن كل تصريح له ضوابط محددة، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية

ولفت إلى أنه سيتم مباشرةً الموافقة على تصريح الخروج أيًا كان نوعه، إذا تحققت الضوابط، وسيتم الرفض إذا لم تتحقق

يذكر أن التسجيل في تطبيق توكلنا يشترط عدة شروط من بينها:

وجود حساب في أبشر أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر

التسجيل للمواطنين والمقيمين

التسجيل برقم الهوية وتاريخ الميلاد

التقيد بصيغة كلمة المرور وهي 12 خانة على الأقل، حروف وأرقام إنجليزية على الأقل حرف كبير وحرف صغير ورقم