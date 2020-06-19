وظائف شاغرة للجنسين في غرفة المدينة

وظائف شاغرة للجنسين في غرفة المدينة

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وظائف شاغرة للجنسين في غرفة المدينة

وظائف شاغرة للجنسين في غرفة المدينة
http://almnatiq.net/?p=875680

أعلنت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عن توفر 33 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص للرجال والنساء للعمل في الرياض والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

مطور مواقع ويب وتطبيقات (عدد 1 وظيفة – المدينة المنورة).

مصمم مبدع (عدد 2 وظيفتان – المدينة المنورة).

مدربة معهد (عدد 13 وظيفة – المدينة المنورة).

مدرب معهد (عدد 12 وظيفة – المدينة المنورة).

مبيعات واستقبال عملاء (عدد 1 وظيفة – الرياض.

مسؤول إدارة مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني (عدد 1 وظيفة – المدينة المنورة).

مطور أعمال في مجال الفعاليات (عدد 3 وظيفة – المدينة المنورة).

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها للتقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وحاصل على المؤهل المطلوب حسب شروط كل وظيفة وإجادة اللغة الإنجليزية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://madinahtawteen.org/JobsList

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