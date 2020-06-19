ميليشيات تركية تقتحم قرية سورية وتنهب بيوتها

ميليشيات تركية تقتحم قرية سورية وتنهب بيوتها

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ميليشيات تركية تقتحم قرية سورية وتنهب بيوتها

ميليشيات تركية تقتحم قرية سورية وتنهب بيوتها
http://almnatiq.net/?p=875683
المناطق_وكالات

داهمت ميليشيات تركية بيوت المدنيين في قرية الدبس ، في ريف الحسكة السوري، ونهبوا ما فيها

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 10 سيارات تقل مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا اقتحموا القرية ونهبوا منازلها

وتقع قرية الدبس على الخط الفاصل بين مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية ونفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وهي خالية من المظاهر المسلحة، ويسكنها عائلات آشورية نزح قسم كبير منهم

وكان العشرات من أهالي قرى رأس العين خرجوا، في 15 يونيو، في مظاهرة ضد ممارسات الفصائل الموالية لتركيا، في كل من باب الخير وجان تمر وأم عشبة في ريف رأس العين الشرقي الواقعة ضمن مناطق نبع السلام

وتتمثل تلك الممارسات في الاعتداء على المواطنين وسرقة المحاصيل الزراعية وحرقها، حيث أطلق عناصر الفصائل النار على تجمعات المتظاهرين لتفريقهم ما تسبب في إصابة اثنين بجروح متفاوتة

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