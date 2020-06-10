إطلاق برنامج معرض421 للإقامة الفنية المنزلية بأبوظبي

المناطق_عادل الزهراني

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي والتي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة والتي تسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، عن إطلاق “برنامج معرض421 للإقامة الفنية المنزلية”. يهدف البرنامج إلى دعم جماعات الممارسة الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، لإنتاج الأعمال الإبداعية واستكشاف أشكال التفاعل الرقمية من خلال ممارساتهم أثناء فترة العزل الاجتماعي

ويخصص برنامج الإقامة ميزانية إنتاج قد تصل إلى 30 ألف درهم إماراتي لتزويد الفنانين بالمعدات والأدوات والخامات اللازمة لتحقيق مشاريعهم. ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق من يوم 17 يونيو عبر الموقع الالكتروني الخاص بمعرض421 ، وحتى 18 يوليو 2020.

ويأتي البرنامج تماشياً مع التزام معرض421 بتعميق جذور المشاركة مع جماعات الإبداع والمساهمة بدور فاعل في المنظومة الثقافية بالمنطقة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع المبدعين الممارسين على إيجاد سبل جديدة للتفاعل مع المجتمع، وخاصة في ظل أزمة أجبرت الجميع إلى اللجوء إلى شتى القوالب الرقمية بإيقاع متسارع. كما تعنى هذه الإقامة الفنية بحث المبدعين للبحث في آليات الاتصال والتواصل والتفاعل متعدد الأبعاد مع الجمهور.

وحول البرنامج يقول فيصل الحسن، المدير العام لمعرض421: “كان من المقرر هذا العام، وضمن أهداف معرض421 إطلاق برنامج إقامة فنية تتيح أمام الممارسين المبدعين في دولة الإمارات وكافة دول المنطقة الفرصة للإقامة في أبوظبي، والإستفادة من دعم المعرض في سعيهم إلى إيجاد سبل التفاعل الجماهيري مع أعمالهم خلال إقامتهم في أبوظبي. ونظراً للظروف الراهنة ، أعدنا التفكير في صيغة جديدة لهذه الإقامة الفنية ليكون التفاعل والتواصل مع المبدعين وهم في مساحات عملهم ومعيشتهم الخاصة”.

وسوف تتاح الفرصة للمشاركين في البرنامج لاختيار مرشديهم، حيث يتولون توجيههم طوال فترة الإقامة لإنجاز مجموعة جديدة من الأعمال بما يتجاوز أزمة الجائحة الحالية، في إطار قوالب رقمية.

“نشجع المتقدمين على التفكير في عملهم الإبداعي من منظور اللحظة الراهنة مع وضع مستقبل ما بعد زوال الجائحة نصب أعينهم” أضاف فيصل الحسن.

يذكر أن برنامج معرض421 للإقامة الفنية المنزلية يستقبل الطلبات من كافة المبدعين أياً كانت تخصصاتهم؛ ومن ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر: الفنون التشكيلية والبصرية والتقييم الفني والتصميم والتكنولوجيا والآداب والموسيقى وفنون الطهي والمسرح والأداء الفني ومن جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وتتوافر طلبات التقديم باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني بدءاً من 17 يونيو وحتى موعد غايته 18 يوليو 2020.