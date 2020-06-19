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مصر تصدر بيانا بشأن الأفعال التركية والإيرانية في العراق

مصر تصدر بيانا بشأن الأفعال التركية والإيرانية في العراق

منوعات

مصر تصدر بيانا بشأن الأفعال التركية والإيرانية في العراق

http://almnatiq.net/?p=875715

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا يستنكر بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.

واعتبر البيان تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

وأكدت مصر في البيان رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذاً في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.

كما دعت كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي مجددا الخميس، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكف عن الانتهاكات الدولية.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن العراق يستنكر بأشد عبارات الشجب معاودة القوات التركية يوم 17 يونيو الجاري انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدودها الدولية.

كما جاء في البيان: “وفيما نؤكد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدولية نشدد على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقية التي توغّلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها”.

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس أيضا، السفير الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرّضت له قرى حدوديّة تابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل، يوم الثلاثاء.

وقالت بغداد إن القصف المدفعي الإيراني، يوم الثلاثاء، أسفر عن خسائر مادية، كما ألحق أضرارا بالممتلكات، علاوة على بثّ “الخوف بين الآمنين من سُكّان تلك المناطق”.

وأكدت الخارجية العراقية إدانة تلك الأعمال، مشيرة إلى أهمية حرص الجانب الإيراني على احترام سيادة العراق، والتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال، “وتحري سبل التعاون الثنائي المشترك في ضبط الأمن”.

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