عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

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عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا
http://almnatiq.net/?p=875720
المناطق - الرياض

اعتبر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، أن تركيا تشكل أكبر الأخطار على العالم العربي حاليا.

وقال موسى في حديث إلى قناة “سكاي نيوز عربية” ضمن برنامج “المواجهة”، مساء الخميس، إن تركيا “تحركت عسكريا خلال الأيام الأخيرة في 3 مواقع في العالم العربي، في شمال العراق عبر غارات جوية، وفي شمال سوريا بوجود عسكري على الأرض، وفي ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات”.

وتابع الدبلوماسي المخضرم: “إذن نحن نواجه تطورا خطيرا جدا في المنطقة، وآخره قدرة تركيا على الوجود في أكثر من موقع في نفس اللحظة”.

ورأى الوزير المصري السابق أن تركيا “أخطر على العالم العربي من إيران نظرا لقدراتها الإستراتيجية، كما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولديها علاقة إستراتيجية وضخمة مع الولايات المتحدة ومثلها مع روسيا، ولديها أيضا مصالح متشابكة مع الاتحاد الأوروبي”.

وأعرب عن اعتقاده أنه “ما كان ممكنا أن تقوم تركيا بما تقوم به في ليبيا، وأن تعبر أجواء مياه المتوسط، وأن تتواجد هناك بقوات عسكرية وميليشيات ومرتزقة من دون موافقة القوى العظمى”، مؤكدا أن أنقرة في الوقت نفسه مستفيدة من هذا الأمر.

وقال موسى إن هناك وجودا لقوى كبرى في ليبيا مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول أوربية، و”ليس من الضروري أن تكون مصالح هذه القوى متناسقة، لكنها مجمعة على إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه حتى يتم تدبير الأمور”.

وأضاف أن هذه القوى “تريد ألا يأخذ السراج (رئيس حكومة طرابلس) كل شيء، ولا يأخذ حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) كل شيء”، حسب تعبيره.

وأشار موسى إلى أن الوضع الراهن يحتاج تنسيقا بين دول الجوار العربي والإفريقي لليبيا، لأن “التهديد الموجود هناك يؤثر عليها”.

ورأى الأمين العام للجامعة العربية سابقا، أن الأوضاع الراهنة من أسوأ ما واجه العالم العربي في العصر الحديث، وذلك بسبب “انقسام العرب وتعارض بعض مصالحهم، فلم يعد هناك موقف عربي بل أصبح هناك أكثر من موقف. السبب الرئيسي ضعف الموقف العربي في ليبيا وفلسطين وغيرهما” حسب قوله.

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