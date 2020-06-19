احدث الأخبار

شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري وسرقة (13,000) ريال
منطقة الرياض
 الإمارات تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 أمير الرياض يصدر قرارا بتثبيت “العريفي” في منصب وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية
أبرز المواد
 بعد أكثر من عامين.. لماذا استسلمت روسيا أمام “تليغرام”؟
أبرز المواد
 مصر تصدر بيانا بشأن الأفعال التركية والإيرانية في العراق
منوعات
 أسعار النفط ترتفع بنسبة 1.5 %
أبرز المواد
 ترامب يرد ويهدد: “الانفصال الكامل عن الصين ممكن.. شكرا”!
أبرز المواد
 أخيرا.. دراسة تحدد العلاقة بين فصيلة الدم و”أعراض كورونا”
أبرز المواد
 الصحة العالمية توقف تجارب “هيدروكسي كلوركين” على مرضى كورونا
أبرز المواد
 إطلاق برنامج معرض421 للإقامة الفنية المنزلية بأبوظبي
ثقافة وفنون
 اجراءات وقائية مشددة للرحلات الداخلية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
أبرز المواد
 16 حالة وفاة و770 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري وسرقة (13,000) ريال

شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري وسرقة (13,000) ريال

منطقة الرياض
الإمارات تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الإمارات تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أبرز المواد
أمير الرياض يصدر قرارا بتثبيت “العريفي” في منصب وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية

أمير الرياض يصدر قرارا بتثبيت “العريفي” في منصب وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية

أبرز المواد
بعد أكثر من عامين.. لماذا استسلمت روسيا أمام “تليغرام”؟

بعد أكثر من عامين.. لماذا استسلمت روسيا أمام “تليغرام”؟

أبرز المواد

شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري وسرقة (13,000) ريال

شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري وسرقة (13,000) ريال
http://almnatiq.net/?p=875742
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، عن تمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض، وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ (13,000) ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين، وضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما للنيابة العامة.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يصدر قرارا بتثبيت “العريفي” في منصب وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية

أمير الرياض يصدر قرارا بتثبيت “العريفي” في منصب وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية
قريباً..اطلاق خدمة “موعد” الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

قريباً..اطلاق خدمة “موعد” الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض
“هيئة الاتصالات” تصدر تراخيص لـ 6 شركات جديدة لتقديم خدمات نقل الطرود

“هيئة الاتصالات” تصدر تراخيص لـ 6 شركات جديدة لتقديم خدمات نقل الطرود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*