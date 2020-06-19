الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي رئيس فرع النيابة العامة بجازان بوفاة عمه

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة جازان فضيلة الدكتور إبراهيم بن سليمان الغامدي وكافة فراد أسرته ، بوفاة عمه الشيخ ابراهيم بن محمد آل رزحان الغامدي اثر معاناته مع المرض .

ودعا سموه المولى -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وكافة ذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر فضيلة رئيس النيابة العامة بمنطقة جازان د.إبراهيم الغامدي وكافة أفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم ، لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله عزوجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمد بعمره ويديم عليه الصحة والعافية وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .